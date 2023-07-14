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        Polise yakalanmamak için çatıya çıktı

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 13:53
        Polise yakalanmamak için çatıya çıktı

        Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da, kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı olanlara yönelik operasyonda 80 kişi gözaltına alındı. 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Hasan Yeni (32), yakalanmamak için çıkıp saklandığı çatıda bulunup gözaltına alındı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Silahlı tehdit', 'Hırsızlık', 'Fuhuş' gibi suçlardan kaydı olan ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan Yeni, polislerin geldiğini öğrenince çıktığı ve saklandığı çatıda yakalandı. O anlar polis kamerasına da yansıdı. Yeni, polis tarafından yakalanıp cezaevine gönderildi.

        Operasyonda, 'Kasten öldürme', 'Hırsızlık', 'Yağma', 'Dolandırıcılık', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve birçok suçtan aranan, kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 80 kişi gözaltına alındı, 49'u cezaevine gönderilirken, 31'i ise ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

        2023-07-14 13:52:43

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