Tatar Cumhurbaşkanı´ndan TÜMOSAN fabrikasına ziyaret

KONYA, (DHA) Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve heyeti çalışma ziyaretleri yapmak üzere Konya´da bulunan TÜMOSAN fabrikasını ziyaret etti. Albayrak Grubu´ndan Muzaffer Albayrak, Mustafa Albayrak ve TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan´ın karşıladığı Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov´un bizzat incelediği fabrikada montaj hattından motor üretimine, test merkezinden lojistik merkezine kadar fabrikanın tamamını inceledi. Cumhurbaşkanına traktörler ve TÜMOSAN üretimi "PUSAT" zırhlı aracı hakkında bilgiler verildi. Minnihanov, TÜMOSAN 8110 model traktörün direksiyonu başına geçti. TÜMOSANA DİSTRİBÜTÖRLÜK İÇİN TAM DESTEK TÜMOSAN tarafından yapılan sunumları inceleyen Tatar Cumhurbaşkanı Minnihanov, TÜMOSAN´a Tataristan bölgesi için distribütörlük noktasında tam destek vereceklerini açıklayarak, "İş birliklerine her zaman açık olmalıyız Rusya ve Türkiye ekonomi çalışmalarında birlikte çalışmaya devam etmeli sanayicilerimiz ile birlikte her zaman iş birliklerine açığız" dedi. Tataristan Cumhurbaşkanı, traktör montaj ve motor montaj fabrikalarını ziyaret ettikten sonra yapılan toplantıda sanayici heyet ile iş sürecinin devam edilmesi adına Tataristan sanayiciler heyeti distribütörlük görüşmeleri yaptı. Cumhurbaşkanına TÜMOSAN traktörün 24:1 oranında küçültülmüş maketi hediye edildi. DHA-Genel Türkiye-Konya DHA

2023-07-18 14:53:59