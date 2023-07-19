Deterjan hırsızları, otomobillerini iterek çalıştırıp kaçtılar

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da bir marketin deposundan 10 bin lira değerinde deterjan çalan 4 şüpheli, otomobillerini iterek çalıştırıp kaçtı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen hafta Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Saat 05.00 sıralarında otomobille gelen 4 kişi, marketin deposunun kapısını zorlayarak açıp içerideki 10 bin lira değerindeki deterjan paketlerini dışarı çıkardı. Şüpheliler deterjanları araca yüklemek istedi, ancak bagaj kapağı açılmadı. Bir süre uğraştıktan sonra 4 şüpheli, kapağı açıp deterjanları yükledi. Bölgeden uzaklaşmak isteyen şüphelilerin bu kez de otomobili çalışmadı. Şüpheliler, otomobili iterek çalıştırıp kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbarla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik görüntülerinden otomobilin plakasının ön panjurunun ve sağ ön jant kapağının olmadığını belirledi. Kameralardan iz sürüp, şüphelilerin adresini belirleyen polis, eve giren çıkanları tespit etmek için takibe aldı.

5 saat evin çevresinden bekleyen polis, aynı marka ve model bir aracın evin garajından çıktığını gördü. Bu kez plakası ve ön panjuru takılı olan otomobil, polis tarafından durduruldu. Olaya karışan 4 şüpheliden araç içinde bulunan Sami Mete (32), Serhat Akpınar (29) ve Osman Mutlu (35) gözaltına alındı. Satmaya götürdükleri bagajdaki deterjanlara da el koyan polis, satın almak için parasını ödeyen Ali G.'yi (65) de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ali G. hakkında da adli işlem başlatıldı.

Polis, olaya karışan diğer şüphelinin yakalanması için de çalışmasını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-07-19 14:36:42