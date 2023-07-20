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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 11:01
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        PKK'nın yurt dışında topladığı paraları, örgüt üyesi ailelere dağıtan kadın terörist Konya'da yakalandı

        KONYA'da terör örgütü PKK'nın, yurt dışında bağlantılı oldukları dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları, örgüt  üyesi ve ailelerine yardım olarak dağıtan Güllüşan Kandemir, Konya'da yakalandı. Örgütün 'yurt dışı kasası' olarak nitelendirilen Kandemir'in, kardeşlerinden  örgütünün kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın, 2021 yılında MİT  ve TSK tarafından düzenlenen operasyonda öldürüldüğü, diğer kardeşi  Hayati Deniz Kaytan'ın da 'PKK silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma'  suçundan Bolu'da cezaevinde bulunduğu belirtildi. DHA-Gündem Türkiye-Konya

        2023-07-20 11:00:49

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