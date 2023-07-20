PKK'nın yurt dışında topladığı paraları, örgüt üyesi ailelere dağıtan kadın terörist Konya'da yakalandı

KONYA'da terör örgütü PKK'nın, yurt dışında bağlantılı oldukları dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları, örgüt üyesi ve ailelerine yardım olarak dağıtan Güllüşan Kandemir, Konya'da yakalandı. Örgütün 'yurt dışı kasası' olarak nitelendirilen Kandemir'in, kardeşlerinden örgütünün kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın, 2021 yılında MİT ve TSK tarafından düzenlenen operasyonda öldürüldüğü, diğer kardeşi Hayati Deniz Kaytan'ın da 'PKK silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma' suçundan Bolu'da cezaevinde bulunduğu belirtildi. DHA-Gündem Türkiye-Konya

2023-07-20 11:00:49