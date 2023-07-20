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        PKK'nın yurt dışında topladığı paraları, örgüt üyelerinin ailelerine dağıtan terörist yakalandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 11:44
        PKK'nın yurt dışında topladığı paraları, örgüt üyelerinin ailelerine dağıtan terörist yakalandı

        KONYA,(DHA)KONYA'da terör örgütü PKK'nın, yurt dışında bağlantılı oldukları dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları, örgüt  üyesi ve ailelerine yardım olarak dağıttığı belirlenen Güllüşan Kandemir, Konya'da yakalandı. Örgütün 'yurt dışı kasası' olarak nitelendirilen Kandemir'in, kardeşlerinden örgütünün kurucu üyesi 'Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın, 2021 yılında MİT  ve TSK tarafından düzenlenen operasyonda öldürüldüğü, diğer kardeşi  Hayati Deniz Kaytan'ın da 'PKK silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma' suçundan Bolu'da cezaevinde bulunduğu belirtildi.  

        Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın  yurt dışında bağlantılı oldukları dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları, örgüt  üyesi ve ailelerine yardım olarak dağıttığı belirlenen Güllüşan Kandemir'in Konya'nın Ereğli ilçesinde olduğunu belirledi. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Güllüşan Kandemir, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kandemir'in evinde yapılan aramada ise 1990´lı yıllardan bugüne kadar olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergahlar, örgüt üyelerinin  yazıldığı metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman ele geçirildi. Güllüşan Kandemir'in zaman zaman Ereğli ilçesine gelip, bir süre kaldığı ve daha sonra başka illere gittiği belirtildi.   

        İKİ KARDEŞİ  ÖRGÜT KURUCUSU  

        Örgütün 'yurt dışı kasası' olarak nitelendirilen Kandemir'in, kardeşlerinden örgütünün kurucu üyesi 'Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın, 2021 yılında MİT  ve TSK tarafından düzenlenen operasyonda öldürüldüğü, diğer kardeşi  Hayati Deniz Kaytan'ın da 'PKK silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma'  suçundan Bolu'da cezaevinde bulunduğu belirtildi.  

        Kandemir'in TEM Şubesi'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)

         DHA-Güvenlik Türkiye-Konya DHA

        2023-07-20 11:43:50

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