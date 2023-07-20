YKS sayısal 1'incisi Namık Emre: Ülkeme faydalı bir birey olmayı hedefliyorum

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da Namık Emre Acar (18), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal Türkiye birincisi oldu. Acar, "Öğrendiğimde çok mutlu oldum. Beklediğim bir sonuçtu. Kendim ve geleceğim için bir şey yapma düşüncesi beni hep motive etti. Bilgisayar mühendisliği veya tıp okumak istiyorum. Bundan sonraki süreçte ülkeme faydalı bir birey olmayı hedefliyorum" dedi.

Özel bir kolejde öğrenim gören Namık Emre Acar, YKS´de, AYT sayısal Türkiye birincisi oldu. Ailesiyle birlikte okuduğu koleje gelen Acar, böyle bir başarıyı beklediğini belirtti. Başarısının sırrını günü gününe çalışmak olarak tanımlayan Acar, "İlk başta haberi aldığım zaman çok heyecanlandım. Beklediğim bir sonuçtu. Direkt birinci olmayı beklemesem de iyi bir sonuç bekliyordum. Birinci olunca çok sevindim tabii, sabah sabah mutlu olduk. Ailemle birlikte kutladık. Özellikle son seneye bırakmamamız lazım. İlkokuldan itibaren düzenli bir çalışma sürdürmeye çalıştım. Okulumun da tabii desteği oldu. Yaptığı sınavlar olsun, öğretmenlerin birebir ilgilenmesi olsun, çok yardımcı oldu. Çok sıkı çalıştım diyebilirim. Kendimi her zaman düşündüm. Kendim için, geleceğim için düşündüm. Bu beni motive etti. Birincilik için uğraştım, çabaladım" ifadelerini kullandı.

`MÜHENDİSLİK VEYA TIP İSTİYORUM´

Üniversiteleri gezip karar vereceğini söyleyen Acar, "Bilgisayar mühendisliği veya tıp ikisi arasında gidip geliyorum. Umarım geleceğim güzel olur. Sabah saatlerinden bu yana telefonlar susmadı. Sürekli arayan tebrik edenler oldu. Okuldan, akrabalardan, herkes beni tebrik etti. Çok sağ olsunlar. Beni çok mutlu etti. Kendimi yurt dışında master yaparak geliştirmek istiyorum. Ülkeme faydalı bir birey olmayı hedefliyorum" diye konuştu.

'HEYECANLI VE GURURLUYUZ'

Namık Emre Acar'ın Babası Ahmet Kürşad Acar ise "Çok heyecanlandık. Zaten sonuçlar sabah saat 07.00'de açıklanıyor. Birkaç gündür de ÖSYM'den sonuç bekliyorduk. Sabah erkenden kalktık. Çok mutlu olduk, çok gurur duyduk evlatlarımızdan. İnşallah hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller olurlar. Umarım iyi bir meslek sahibi olurlar'' dedi.

Anne Songül Acar da "Çok gururlandık. Başarılarının devamını diliyorum. Arkadaşlarını da tebrik ediyorum. Tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah Namık Emre'ye en iyi, en güzeli onun için hayırlı dolanı tercih edeceğini düşünüyoruz'' ifadelerini kullandı.

Namık Emre Acar'ın kardeşi Eray Kaan Acar da ağabeyinden gurur duyduğunu ve güzel bir geleceğe sahip olmasını istediğini belirtti. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-07-20 12:19:25