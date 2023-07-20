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        Yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaş yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 14:13
        Yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaş yaralandı

        Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da Mehmet Çiftçi ve arkadaşı Mustafa Sevim, yolda yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ayaklarından vuruldu. İki arkadaş, hastanede tedaviye alındı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Ömerli Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Çiftçi ve Mustafa Sevim, yolda yürürken, yanlarına gelen kişi tabancayla ateş açtı. Ayaklarından yaralanan iki arkadaş kanlar içinde yığılırken, saldırgan ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Mustafa Sevim, ambulansla Konya Şehir Hastanesi´ne, Mehmet Çiftçi de Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

        Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

         DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

        2023-07-20 14:12:06

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