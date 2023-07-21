Otomobilin ses sistemine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Yaşar COŞKUN-SEYDİŞEHİR,(Konya)(DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin ses sistemine gizlenmiş 8 kilo 900 gram 'skunk' ele geçirildi. Sürücü H.F.K. gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, KonyaAntalya kara yolunda rutin yol denetimi yaptı. Polis, şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada ses sistemine gizlenilmiş paketler halinde 8 kilo 900 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Sürücü H.F.K. gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN
2023-07-21 12:36:06