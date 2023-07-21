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        Otomobilin ses sistemine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 12:37
        Otomobilin ses sistemine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        Yaşar COŞKUN-SEYDİŞEHİR,(Konya)(DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin ses sistemine gizlenmiş 8 kilo 900 gram 'skunk' ele geçirildi. Sürücü H.F.K. gözaltına alındı. 

        Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, KonyaAntalya kara yolunda rutin yol denetimi yaptı. Polis, şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada ses sistemine gizlenilmiş  paketler halinde  8 kilo 900 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Sürücü H.F.K. gözaltına alındı. 

        Soruşturma sürüyor. (DHA)

          DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

        2023-07-21 12:36:06

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