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        İçişleri Bakanlığı, Konya'da yakalanan teröristlerin fotoğrafını paylaştı (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:45
        İçişleri Bakanlığı, Konya'da yakalanan teröristlerin fotoğrafını paylaştı (2)

        'YURT DIŞI  KASASI'  TUTUKLANDI  

        İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan PKK/KCK terör örgütüne finansman sağlayan ve Konya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan örgütün yurt dışı kasası olarak nitelendirlien Güllüşan Kandemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. D.İ. ise polisteki ifadesinin ardından serbest kaldı. (DHA)

           DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

        2023-07-21 16:44:07

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