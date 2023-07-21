İçişleri Bakanlığı, Konya'da yakalanan teröristlerin fotoğrafını paylaştı (2)
'YURT DIŞI KASASI' TUTUKLANDI
İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan PKK/KCK terör örgütüne finansman sağlayan ve Konya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan örgütün yurt dışı kasası olarak nitelendirlien Güllüşan Kandemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. D.İ. ise polisteki ifadesinin ardından serbest kaldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-07-21 16:44:07