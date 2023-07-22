Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        PKK'nın 'yurt dışı kasası'nın dağıttığı paralar, banka hesabına yatıyormuş

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 12:08
        PKK'nın 'yurt dışı kasası'nın dağıttığı paralar, banka hesabına yatıyormuş

        Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da terör örgütü PKK/KCK'nın, 'yurt dışı kasası' olarak nitelendirilen Güllüşan Kandemir'in (67), yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Örgütün yurt dışında bağlantılı oldukları dernek ve kuruluşlarda toplanan paraların 'euro' olarak Kandemir'in banka hesabına yattığı belirlendi. Emekli öğretmen olan Kandemir'in de bu parayı, sık sık il dışına çıkıp cezaevinde tutuklu bulunan örgüt üyelerinin ailelerini ziyaret ederek, nakit veya bankadan havale yöntemiyle yardım olarak dağıttığı, ayrıca aileler ve üyeler hakkında da bilgi topladığı belirtildi.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca '6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' suçuna ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ereğli ilçesinde oturan eşi gibi emekli öğretmen olan Güllüşan Kandemir'in, terör örgütü PKK'nın yurt dışında bağlantılı dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları, cezaevinde tutuklu bulunan örgüt üyesi ve ailelerine yardım olarak dağıttığı saptandı. Güllüşan Kandemir ve onunla bağlantılı olan D.İ., Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından perşembe günü düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yurt dışında bulunan A.K. ve H.Ö. hakkında da 'aranma' kaydı çıkarıldı. Kandemir'in evinde yapılan aramada ise 1990´lı yıllardan bugüne kadar olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergahlar, örgüt üyelerinin yazıldığı metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman ele geçirildi.

        BANKA HESABINA YATIYORMUŞ

        Yurt dışında euro olarak toplanan paraların Kandemir'in banka hesabına yatırıldığı ortaya çıktı. Kandemir'in de bu parayı, sık sık il dışına çıkıp cezaevinde tutuklu bulunan örgüt üyelerinin ailelerini ziyaret ederek nakit veya bankadan havale yöntemiyle yardım olarak dağıttığı, ayrıca aileler ve üyeler hakkında da bilgi topladığı ifade edildi.

        PARALARI BORCU OLAN KİŞİLERİN YATIRDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

        Gözaltına alınan şüphelilerden D.İ., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. PKK/KCK terör örgütü KCK Yürütme Konseyi üyesi, PKK Merkez Komite üyesi ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile birlikte terör örgütü kurucularından olan Ali Haydar Kaytan'ın ve yine örgütte sorumlu düzeyde faaliyet göstermiş olan Hayati Deniz Kaytan'ın kardeşi olduğu belirlenen Güllüşan Kandemir de dün ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçlamayı kabul etmeyen Kandemir'in, ifadesinde hesabına yatırılan paraların, kendisine borcu olan kişiler tarafından yatırıldığını öne sürdüğü öğrenildi. Kandemir, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

        2023-07-22 12:07:48

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Butik otel yandı! 1 turist öldü, 11 yaralı
        Butik otel yandı! 1 turist öldü, 11 yaralı
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!

        Benzer Haberler

        Konya'da çeşitli suçlara karışan 2 zanlı yakalandı
        Konya'da çeşitli suçlara karışan 2 zanlı yakalandı
        Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğunu ikinci kez yaşamak istiyor
        Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğunu ikinci kez yaşamak istiyor
        Konya'da damadının silahlı saldırısına uğrayan kayınpeder ile kızı yaralandı
        Konya'da damadının silahlı saldırısına uğrayan kayınpeder ile kızı yaralandı
        Konya'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan'ın kardeşi tutuklandı
        Konya'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan'ın kardeşi tutuklandı
        İçişleri Bakanlığı, Konya'da yakalanan teröristlerin fotoğrafını paylaştı (2)
        İçişleri Bakanlığı, Konya'da yakalanan teröristlerin fotoğrafını paylaştı (2)
        Hüyük'te lavanta üretimi artıyor
        Hüyük'te lavanta üretimi artıyor