Borç- alacak tartışmasında kuzenini tabancayla öldürdü

Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)- KONYA'da Muhammed Bilal, borçalacak nedeniyle tartıştığı kuzeni Ömer Parlak tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Meram ilçesi Gödene Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Ömer Parlak, alacağını istemek için kuzeni Muhammed Bilal´in evine gitti. Burada çıkan tartışmada Parlak yanında getirdiği tabancayla Bilal´i başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Muhammed Bilal olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli Ömer Parlak, polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Muhammed Bilal´in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-07-22 19:33:16