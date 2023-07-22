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        Borç- alacak tartışmasında kuzenini tabancayla öldürdü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 19:34
        Borç- alacak tartışmasında kuzenini tabancayla öldürdü

        Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)- KONYA'da Muhammed Bilal, borçalacak nedeniyle tartıştığı kuzeni Ömer Parlak tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. 

        Olay, saat 17.30 sıralarında Meram ilçesi Gödene Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Ömer Parlak, alacağını istemek için kuzeni Muhammed Bilal´in evine gitti. Burada çıkan tartışmada Parlak yanında getirdiği tabancayla Bilal´i başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Muhammed Bilal olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli Ömer Parlak, polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Muhammed Bilal´in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

        2023-07-22 19:33:16

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