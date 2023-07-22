Traktöre bağlı balya makinesine çarpan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı
Hatice Ebru KOYUNCU/ KADINHANI (Konya), (DHA)KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, traktöre bağlı balya makinesine çarpan otomobilin sürücüsü İsmail Yurteri yaralandı, eşi Ganime Yurteri yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 21.30 sıralarında HacımehmetliPusat Mahallesi yolunda meydana geldi. İsmail Yurteri yönetimindeki 42 ACZ 649 plakalı otomobil, Osman Mutlu'nun kullandığı traktöre bağlı balya makinesine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İsmail Yurteri yaralanırken, eşi Ganime Yurteri ise yaşamını yitirdi. Yaralı İsmail Yurteri, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eşi Ganimet Yurteri'nin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü.
Traktör sürücüsü Osman Mutlu'nun gözaltına alındığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürdülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hatice Ebru KOYUNCU
2023-07-22 23:35:29