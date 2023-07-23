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        Zincirleme kazada yaralılar bezlerle yapılan gölgelikle güneşten korundu 

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 18:22
        Zincirleme kazada yaralılar bezlerle yapılan gölgelikle güneşten korundu 

        Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Çevredekiler, 35 dereceyi bulan sıcaklıkta yaralıları güneşten korumak için bezlerle gölgelik yaptı. 

        Kaza, saat 12.30 sıralarında KonyaAdana kara yolu Ereğli ilçesinde yakınlarında meydana geldi. Tufan Kılıç yönetimindeki 42 AOB 883 plakalı hafif ticari araç, sağ şeritte seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı istikamette sol şeritte giden Mehmet Danış yönetimindeki 42 ELY 27 hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar refüjü aşıp karşı şeride geçti. Bu sırada Kılıç idaresindeki hafif ticari araç, Seçkin Karaca yönetimindeki 21 FZ 451 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Zincirleme kazada sürücülerden Tufan Kılıç, yanındaki Elif Kılıç, diğer sürücü Mehmet Danış, yanındaki Havva Danış, Yaşar Danış, Feride Şahin ve Nuray Ceylan yaralandı. Minibüs sürücüsü Seçkin Karaca ise kazadan yara almadan kurtuldu.

        GÖLGELİK YAPTILAR

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredekiler, 35 dereceyi bulan sıcaklıkta yaralıları korumak için bezlerle gölgelik yaptı. Yaralı 7 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yarılılardan Tufan Kılıç ve Elif Kılıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)   DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

        2023-07-23 18:21:20

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