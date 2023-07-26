Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Gezmeye çıktığı dağda düşüp mahsur kaldı, askeri helikopterle kurtarıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 00:13
        Gezmeye çıktığı dağda düşüp mahsur kaldı, askeri helikopterle kurtarıldı

        Mehmet OKUYUCU/ KONYA, (DHA)KONYA'da gezmek için çıktığı dağda ayağı kayıp düştüğü yerde mahsur kalan Mirac Sulac (44), askeri helikopterle kurtarıldı. 

        Olay, saat 12.00 sıralarında Karapınar ilçesi Oymalı Mahallesi'nde meydana geldi. Mirac Sulac,  gezmek için çıktığı dağlık alanda ayağı kayıp düştü. Ayağı incindiği için yürüyemediği için mahsur kalan Sulac, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine dik ve kayalık olan dağlık alana jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Sulac, arazi şartları nedeniyle sedyeyle indirilemeyeceği için durum 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na bildirildi. Sulac, askeri helikopterle mahsur kaldığı bölgeden alınıp hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sulac'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Mehmet OKUYUCU

        2023-07-26 00:12:12

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        BM'den Kuran-ı Kerim saldırılarına yönelik karar
        BM'den Kuran-ı Kerim saldırılarına yönelik karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rize'de acil serviste 5 kişi silahla yaralandı
        Rize'de acil serviste 5 kişi silahla yaralandı
        Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı!
        Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı!
        "En kötü maçlarından biriydi"
        "En kötü maçlarından biriydi"
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Transferde sıcak saatler
        Transferde sıcak saatler
        Yeni anayasa mesajı
        Yeni anayasa mesajı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor

        Benzer Haberler

        Yunak'ta yangın eğitim semineri düzenlendi
        Yunak'ta yangın eğitim semineri düzenlendi
        Bilgehane öğrencileri bisikletleriyle "Güvenli Sürüş Etkinliği"ne katılıyor
        Bilgehane öğrencileri bisikletleriyle "Güvenli Sürüş Etkinliği"ne katılıyor
        Ilgın'da tarlalar dronla ilaçlanıyor
        Ilgın'da tarlalar dronla ilaçlanıyor
        Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da ikinci KOMEK Kurs Merkezi'ni açtı
        Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da ikinci KOMEK Kurs Merkezi'ni açtı
        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Seydişehir'de TMO hububat alım merkezi açıldı
        Seydişehir'de TMO hububat alım merkezi açıldı