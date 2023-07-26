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        'Yeni araba aldım' diyerek çaldığı otomobille arkadaşlarını gezdirdi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:32
        'Yeni araba aldım' diyerek çaldığı otomobille arkadaşlarını gezdirdi

        Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)-KONYA'da hastane bahçesinde otomobil çalıp, 'Yeni araba aldım, sizi gezdireyim' diyerek arkadaşları ile tur atan Ali Umuç (32), yakalanıp, tutuklandı.

        Hastanede tedavi gören babasının yanında gece refakatçi olarak kalan A.Y., sabah hastane bahçesine park ettiği otomobilinin olmadığını fark etti. A.Y., polise haber verdi. İhbarla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hastane güzergahındaki güvenlik kameralar kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin araçla birlikte Karatay ilçesindeki Sultan Mesud Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Harekete geçen polis, içinde 3 kişinin olduğu aracı seyir halinde durdurdu. Gözaltına alınan şüphelilerden sürücü Ali Umuç, aracı çaldığını itiraf etti. "Yeni araba aldım, sizi gezdireyim" diyerek arkadaşlarıyla dolaşmaya çıktığı belirlenen Umuç'un, 11 suçtan kaydı olduğu da tespit edildi. Umuç, işlemleri sonrası tutuklanırken, akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

        2023-07-26 11:31:41

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