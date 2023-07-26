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        Misafirliğe gittiği ablasının 1 haftalık torununu kaçırdı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 17:12
        Misafirliğe gittiği ablasının 1 haftalık torununu kaçırdı

        Atilla MEMİŞ/ AKŞEHİR, (Konya) (DHA)ESKİŞEHİR'de misafirliği gittiği ablası N.A.'nın 1 hafta önce dünyaya gelen torununu kaçıran Hülya A. (44), taksiyle geldiği Konya'nın Akşehir ilçesi girişinde yakalandı. Bebek, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edilirken, sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest kalan Hülya A., ifadesinde ''İkiz çocuğum öldüğü için psikolojim iyi değildi. Bebeği yaşadığım Mardin'e götürmek için kaçırdım'' dedi.  

        Mardin'de oturan Hülya A., bir hafta önce Eskişehir'deki ablası N.A.'nın yanına misafirliğe geldi. Hülya A. dün akşam herkes uyuduğu sırada ablası N.A.'nın 1 hafta önce doğum yapan gelini E.A.'nın erkek bebeğini alıp, evden ayrıldı. Bebek ve Hülya A.'nın evde olmadığını fark eden aile fertleri polise haber verdi. Eskişehir polisi, Hülya A.'nın bir taksiyle Konya'nın Akşehir istikametine gittiğini saptadı. Ardından durum Akşehir polisine bildirildi. Polis, ilçe girişinde aracı durdurup, Hülya A.'yı gözaltına aldı. Yanındaki bebek de Akşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Eskişehir'den gelen ailesine teslim edildi. 

        Hülya A., ifadesinde, ''İkiz çocuğum öldüğü için psikolojim iyi değildi. Bebeği yaşadığım Mardin'e götürmek için kaçırdım'' dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen Hülya A., mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Akşehir DHA

        2023-07-26 17:12:00

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