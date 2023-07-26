Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Konya'da düşerek yaralanan köylü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca hastaneye ulaştırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 21:10
        Konya'da düşerek yaralanan köylü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca hastaneye ulaştırıldı

        ANKARA, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanlığı, Konya'nın Karapınar ilçesi Oymalı köyünde gece karanlığında düşerek yaralanan vatandaşın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca hastaneye yetiştirildiğini açıkladı. 

        Bakanlığın Twitter hesabından yaralanan köylünün kurtarılma görüntüleri paylaşılarak, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında (Konya) görevli Personel Kurtarma timi tarafından Konya'nın Karapınar ilçesi Oymalı Köyü mevkisinde düşen vatandaşımız kurtarılarak Konya Şehir Hastanesi'ne intikali sağlandı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Düzgün Barış DENİZ

        2023-07-26 21:09:04

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Beykoz'da orman yangını!
        Beykoz'da orman yangını!
        Fransızlar duyurdu
        Fransızlar duyurdu
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler

        Benzer Haberler

        Misafirliğe gittiği ablasının 1 haftalık torununu kaçırdı
        Misafirliğe gittiği ablasının 1 haftalık torununu kaçırdı
        Eskişehir'de ablasının torununu kaçıran kadın Konya'da yakalandı
        Eskişehir'de ablasının torununu kaçıran kadın Konya'da yakalandı
        Konya'da şarampole devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
        Konya'da şarampole devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
        Konya'da 2. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
        Konya'da 2. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        'Yeni araba aldım' diyerek çaldığı otomobille arkadaşlarını gezdirdi
        'Yeni araba aldım' diyerek çaldığı otomobille arkadaşlarını gezdirdi