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        Konya'da, kamyonetin çarptığı motosikletli öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 02:11
        Konya'da, kamyonetin çarptığı motosikletli öldü

        Mehmet YILMAZ/ KULU (Konya), (DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Memduh Çınardere (30), yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 23.30 sıralarında KonyaAnkara karayolunun 156´ncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BCC 102 plakalı kamyonet, Dinek Mahallesi´ndeki evine gitmekte olan Memduh Çınardere'nin kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrularak sürüklenen ve başında kask bulunmayan Çınardere ağır yaralandı. İki parçaya ayrılan motosikletin şarampole savrulan kısmı alev alırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, sağlık görevlileri tarafından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Çınardere ise doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Mehmet YILMAZ

        2023-07-30 02:10:17

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