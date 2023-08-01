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        Doç. Dr. Yıldırım: Doğru spor yapmayanlar sakatlanıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 10:42
        Doç. Dr. Yıldırım: Doğru spor yapmayanlar sakatlanıyor

        Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm sorumlusu Doç. Dr. Ahmet Yıldırım, bilinçsizce yapılan sporun çeşitli sakatlanmalara yol açtığını söyledi. Yıldırım, "Pandemi ile birlikte hayatımızda iki problem ortaya çıktı. Bunlardan biri evlere ya da kendi alanımıza çekildik ve beraberinde obezite problemi, kilo problemi ve mutlaka sporun hayatımızda yer alması durumu ortaya çıktı. İnsanlar dolayısıyla evde spor yapıyorlar, doğada spor yapıyorlar. Bunu profesyonel yapmayan pek çok insanımız da doğru ısınmadığı için, hazırlığını yapmadığı için ya da altta bulunan eklem problemlerinin atlanması sonrası bir spor yaralanmasıyla karşımıza çıkabiliyor" dedi. 

        Pandemi dönemiyle evde ya da doğada spor yapmaya başlayan insanlar, çeşitli sakatlıklar yaşıyor. Bu sakatlıkların engellenebilmesi için bilinçli spor yapmanın önemini anlatan Konya Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm sorumlusu Doç. Dr. Ahmet Yıldırım, "Pandemiyle birlikte hayatımızda iki problem ortaya çıktı. Bunlardan biri evlere çekildik ya da kendi alanımıza çekildik. Ve beraberinde obezite problemi, kilo problemi ve mutlaka sporun hayatımızda yer alması durumu ortaya çıktı. İnsanlar dolayısıyla evde spor yapıyorlar, doğada spor yapıyorlar. Bunu profesyonel yapmayan pek çok insanımız da doğru ısınmadığı için, hazırlığını yapmadığı için ya da altta bulunan eklem problemlerinin atlanması sonrası bir spor yaralanmasıyla karşımıza çıkabiliyor. Herhangi bir şekilde bir kornişe perde asarken yaşadığımız omuz problemi gibi. Çevremizde belki herkeste duyuyoruz. Geceleri artan omuz ağrımız var diyoruz. Ya da diz ekleminde olduğu gibi bende bir menüsküs problemim var. Bende bir ön çapraz bağ, iç ya da dış yan bağ problemi var denilebiliyor. Bu problemler öncelikli olarak bir sakatlanmanın olmaması için doğru ısınma, doğru hazırlık, doğru beslenme ve beraberinde uzman kişilerden destek alınarak yapılmasını istiyoruz" dedi.

        `SAKATLIKLARDA İŞİN UZMANLARINI ÖNERİYORUZ´

        Spor yaralanmaları veya sakatlıklarında işin uzmanı tarafından tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım şöyle dedi:

        "Diyelim ki sakatlanma gerçekleşti. Bu durumda da mutlaka sporcu sağlığıyla ilgilenen bu işin uzmanı hekimler tarafından öncelikli olarak ameliyatsız tedavilerin verilmesi, hastaya doğru rehabilitasyon programının uygulanması ve sonrasında gerekli görüldüğü durumlarda da ameliyatın gerçekleşmesini öneriyoruz. Bizim müdürlüğümüzün, bakanlığımızın ve hastanemizin desteğiyle kentimizde spor hekimlerimiz mevcut. Bize cerrahi sonrasında ve cerrahi öncesinde destek olan spor hekimleri sayesinde de hem hastalarımızın rehabilitasyonu yapıyoruz hem de sonrasında doğru yaşam şeklini onlara öneriyoruz ve daha az sakatlanmayla karşılaşıyoruz."(DHA)  DHA-Sağlık Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

        2023-08-01 10:41:02

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