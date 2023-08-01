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        Meram'da down sendromlu bireylere özel yaşam merkezi açılıyor

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 14:52
        Meram'da down sendromlu bireylere özel yaşam merkezi açılıyor

        Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)MERAM Belediyesi,  down sendromlu bireylerin fiziksel ve kişisel gelişmelerini artırmak için yaşam destek merkezi açıyor.  Merkezin 'DOSD Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi' adını taşıyacağını belirten Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Dosd projemizi Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Meram Belediyesi'nin ortak çalışması ile kazandırıyoruz. Dosd; down sendromlu özel çocuklarımıza hayatına dokunmak için güzide ilçemiz Meram'da çalışmalara başladık. Bu proje ile bireysel, fiziksel ve kişisel gelişimlerini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.Meram Belediyesi özel bireyler için hayata geçirilecek olan Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'nin tanıtımını yaptı. Merkez, Meram Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliği ile hayata geçiriliyor."ŞİMDİ DOSD'LUK ZAMANI"Projeyle ilgili bilgi veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Sosyal sorumluluk projemiz ile daha güzel bir Meram için çabaladık. Şimdi yeni projemiz olan 'Dosd' projemizi Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Meram Belediyesinin ortak çalışması ile kazandırıyoruz. Down Sendromlu özel çocuklarımıza hayatına dokunmak için Meram'da çalışmalara başladık. Bu proje ile bireysel, fiziksel ve kişisel gelişimlerini sağlamayı hedefliyoruz. Burada Down Sendromlu çocuklarımızın hayata kazandırılması birçok alanda onlara da yer açarak toplumla bütünleşmiş bir birey için çalışmaları yapıyoruz. Dosd Meram'ın ülke genelinde modern bir yapı olacağına ve ülke genelinde marka olacaktır. Dosd projesi gelecek zamanda da büyümesini sürdürecek. Projemiz ile günlük yaşam ve akademik ve sanatsal bireylerin yetişmesine ön ayak olacaktır" dedi.DOSD, AĞUSTOS AYINDA DEMO EĞİTİMLERİNE BAŞLAYACAKKavuş, "Dosd Meram 8 bin metrekare alanda eğitim birimleri, spor atölyesi, fizik tedavi, merkezi mutfak ve konaklama alanları olacak. Öğrenciler 240 saat eğitim görecek. Durunday Mahallesinde yeşil alanlar içinde yer olan Dosd Meram'ın açılışı Ağustos ayında demo eğitimiyle başlayacak. Yeni eğitim döneminde şehrimize kazandırılacak." şeklinde konuştu (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez DHA

        2023-08-01 14:51:29

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