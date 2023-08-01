Konya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

KONYA, (DHA) KONYA'nın Selçuklu ilçesinde AFAD verilerine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı nedeniyle endişe yaşayan vatandaşlar evlerinden çıkarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.06'da merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7,24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem konya ve ilçelerinden de hissedildi. Sarsıntı ile birlikte panik ve korku yaşayan vatandaşlar evlerinden çıktı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkılan bir yapının olmadığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ

2023-08-01 18:26:38