Konya'da 5.0 büyüklüğünde deprem (4)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALTAY: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtti. Altay, ''Depremin merkez üssü Selçuklu ilçesi Çandır Mahallemizin muhtarı ile irtibat sağladık. Çok şükür olumsuz bir durum yok. İlçelerimizde ekiplerimiz teyakkuz halinde." ifadelerini kullandı.

Depremin merkez üssü Çandır Köyü Muhtarı Mehmet Kaplan, mahallede herhangi bir can kaybı veya hasarın meydana gelmediğini, sadece birkaç evde sıva çatlaklıklarının olduğunu belirlediklerini söyledi.

Öte yandan AFAD başta olmak üzere belediye, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri de bölgede saha tarama çalışmalarını sürdürüyor.

DEPREMDE PANİK ANI KAMERAYA YANSIDI

Deprem sırasında yaşanan panik anları da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde depremi hissedenlerin iş yerinden panik halinde kaçıştıkları görüldü. Yaşanan endişenin ardından kentte hayat normale dönmeye başladı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-08-01 19:30:33