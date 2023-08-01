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        Konyaspor'da Fatih Özgökçen yeniden başkan seçildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 23:59
        Konyaspor'da Fatih Özgökçen yeniden başkan seçildi

        Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)-  Konyaspor'da bugün yapılan olağanüstü genel kurulda, Fatih Özgökçen yeniden başkanlığa seçildi.

        Konyaspor´da 400 delegenin katıldığı olağanüstü genel kurul toplantısı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapıldı. Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, yaptığı konuşmada genel kurulun kulüp için bir milat olduğunu, alınacak kararların kulübün demokrasi kültürüne büyük bir katkı sağlayacağını söyledi.

        FATİH ÖZGÖKÇEN: BELİRLENEN HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA İLERLEDİK

        Geçen dönem belirledikleri hedefler doğrultusunda ilerlediklerini ifade eden Özgökçen, "Yönetime geldiğimiz zaman ilk dönem için biliyorsunuz bazı hedefler belirledik ve bunu da her seferinde dile getirdik. Bu hedeflerin başında 'Ne olursa olsun, Konyaspor Kulübü Futbol Takımı ilk 3-4sene içerisinde hep ilk on içerisinde yer alacak bir takım olacak' dedik. Sürdürülebilir bir mali yapı oluşturacağımızı belirttik. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için verdiğimiz çabayı hepiniz biliyorsunuz. Hamdolsun  istikrarlı bir şekilde bu hedefimizle ilerledik ve önemli başarılar elde ettik. Bedeli ne olursa olsun, bu duruşumuzdan da hiçbir zaman vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz. Çünkü dünden bugüne bir hareket değil, bu renklerimize gönül vermiş, 10 binlerce taraftarımızın hikayesi. Bugün taraftarlarımızın gündeminde ligde bir şekilde şampiyonluk hayali kurdurulabildiysek ne mutlu bize" dedi

        KULÜBÜN BORCU 552 MİLYON TL

        Yeni sezon için 5 transfer gerçekleştirdiklerini belirten Özgökçen, kulubün de 552 milyon TL borcu olduğunu belirtti. Özgökçen, şunları söyledi:

        ''Konyaspor'un borcu 3 milyonluk bir şehir için çok fazla önemsenecek bir borç değil. Konyaspor'un bugün itibariyle borcu 552 milyon TL'dir. Söylendiği gibi 900 milyon 1 milyar'lık gibi bir borç değil. Dövizin dalgalanması, ekonomik durumların dalgalı seyretmesi gibi hususları göz önünde bulundurduğunuzda, borcun aşağıya doğru düşmesi de kanaatimizce bir iyileşme olarak değerlendirilebilir. "

        ÖZGÖKÇEN 3'ÜNCÜ KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ

        5 Haziran 2021 tarihinden itibaren Konyaspor Kulübü başkanlığını yürüten avukat Fatih Özgökçen, yeniden başkan seçildi. Böylelikle Konyaspor'da 3'üncü kez Fatih Özgökçen dönemini başladı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 

        -Genel kuruldan detay

        -Oylamalardan detay

        -Genel detaylar

        Fatih Özgökçen'in Konuşması

        DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

        2023-08-01 23:58:24

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