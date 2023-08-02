TIR'da 10 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi; 4 kişi tutuklandı

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile suçüstü yakalandı. Operasyon güvenlik kamerasına yansırken, TIR'da 10 milyon TL değerinde 3 kilo kokain ile 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, sevkiyatın yapılacağı TIR'ı takibe aldı. Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde yolun sağına park edilen TIR'ın yanına hafif ticari araçla S.A. ile eşi M.A. geldi. Uyuşturucuları teslim almak için S.A. araçtan indi. Bu sırada polis, operasyon için düğmeye bastı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler suçüstü yakalandı. TIR dorsesinde yapılan aramada gizli bölmelere zulalanmış 10 milyon TL değerinde 2 kilo metamfetamin ile 3 kilo kokain ele geçirildi. S.A., eşi M.A. ile TIR'daki M.İ. ve E.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-08-02 11:06:58