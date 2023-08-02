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        Borç-alacak tartışmasında akrabasını vurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 18:38
        Borç-alacak tartışmasında akrabasını vurdu

        Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da Galip K., nargile salonunda birlikte oturduğu akrabası Umut K. tarafından aralarında çıkan borç-alacak tartışmasında tabancayla göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Galip K. hastaneye kaldırılırken, Umut K. da gözaltına alındı.  

        Olay, saat 17.00'de merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Sokakta bir nargile salonunda meydana geldi. Umut K. ve akrabası Galip K., birlikte oturdukları sırada aralarındaki borçalacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Umut K., tabancayla Galip K.'nın üzerine ateş açtı. Göğsünden yaralanan Galip K. kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Galip K., ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Umut K. da polis tarafından gözaltına alındı.

        İkilinin 3 gün önce de aynı yerde, yine borçalacak nedeniyle kavga ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)   DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

        2023-08-02 18:37:04

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