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        Konya'da kağıtlara emdirilmiş 50 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 11:26
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        Konya'da kağıtlara emdirilmiş 50 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
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        Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)-KONYA'da durdurulan 3 ayrı araçta yapılan aramada, 50 milyon lira değerinde kağıtlara emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli de tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'ya 3 aracın il dışından uyuşturucu sevkiyatı için yola çıktığı bilgisine ulaştı. Ekipler, kent girişinde kontrol noktası oluşturdu. Şüpheliler, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kısa süreli takibin ardından 3 ayrı araçtaki 6 şüpheli, yakalandı. Araçlarda yapılan aramalarda 50 milyon lira değerinde olduğu belirtilen 89 adet 40'a 40 santimetre, 2 adet 20'ye 40 santimetre ve 2 adet 10'a 40 santimetre olmak üzere kağıtlara emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası 6 şüpheli, 'uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

        2023-08-07 11:25:31

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