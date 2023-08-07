Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 3 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da, yakınlarının cenazesinden dönerken, süt tankerinin çarptığı otomobilin sürücüsü Tahir Özküçükgil (38) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Konya-Afyonkarahisar kara yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Çaltı Mahallesi'ndeki yakınlarının cenazesinden Konya kent merkezine dönen Tahir Özküçükgil, yönetimindeki 18 KY 424 plakalı otomobille, mahalledeki sokaktan yolun karşısındaki tali yola girdi. Otomobile, bu sırada Afyonkarahisar istikametine giden Recep Ateş'in kullandığı 42 APD 451 plakalı süt tankeri çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje savruldu. Otomobilin sürücüsü Tahir Özküçükgil ile Fehmi Yüce, Tevfik Kağnıcı ve Bora Öker yaralandı. Yaralılar, araçta sıkıştı.

        ARAÇTA SIKIŞAN YARALILARI EKİPLER ÇIKARDI

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 4 yaralı, itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı. Tahir Özküçükgil, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralı ise ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Tahir Özküçükgil'in cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan tanker sürücüsü Recep Ateş ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

        2023-08-07 17:27:11

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar

        Benzer Haberler

        Konya'da cenaze dönüşü kaza yapan araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Konya'da cenaze dönüşü kaza yapan araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 3 yaralı (2)
        Cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 3 yaralı (2)
        Konya'da çarpışan iki araçtan biri tramvay yoluna girdi, 2 kişi yaralandı
        Konya'da çarpışan iki araçtan biri tramvay yoluna girdi, 2 kişi yaralandı
        Konya'da gölette boğulan 15 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi
        Konya'da gölette boğulan 15 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi
        Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi inşaatı tamamlanmak üzere
        Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi inşaatı tamamlanmak üzere
        Konya'da evlerinde akrep sokan çocuk hastanelik oldu
        Konya'da evlerinde akrep sokan çocuk hastanelik oldu