Cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da, yakınlarının cenazesinden dönerken, süt tankerinin çarptığı otomobilin sürücüsü Tahir Özküçükgil (38) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Konya-Afyonkarahisar kara yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Çaltı Mahallesi'ndeki yakınlarının cenazesinden Konya kent merkezine dönen Tahir Özküçükgil, yönetimindeki 18 KY 424 plakalı otomobille, mahalledeki sokaktan yolun karşısındaki tali yola girdi. Otomobile, bu sırada Afyonkarahisar istikametine giden Recep Ateş'in kullandığı 42 APD 451 plakalı süt tankeri çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje savruldu. Otomobilin sürücüsü Tahir Özküçükgil ile Fehmi Yüce, Tevfik Kağnıcı ve Bora Öker yaralandı. Yaralılar, araçta sıkıştı.

ARAÇTA SIKIŞAN YARALILARI EKİPLER ÇIKARDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 4 yaralı, itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı. Tahir Özküçükgil, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralı ise ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Tahir Özküçükgil'in cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan tanker sürücüsü Recep Ateş ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-08-07 17:27:11