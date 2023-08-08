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        Traktör devrildi, sürücünün eşi öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 16:09
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        Traktör devrildi, sürücünün eşi öldü
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        Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'da, eşi Ahmet Tekin'in (46) kullandığı traktörün devrilmesiyle, aracın altında kalan Meryem Tekin (46), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında, Seydişehir ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Tekin´in kontrolünü yitirdiği 36 AL 223 plakalı traktör, yol kenarına devrildi. Sürücü Tekin yara almazken, yanındaki eşi Meryem Tekin, traktörün altında kalıp ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Tekin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

        2023-08-08 16:08:31

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