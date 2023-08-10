Konya´daki kazada ölen sürücü ve kayınvalidesinin cenazeleri İstanbul'a gönderildi

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da otomobilin ağaca çarpıp takla attığı kazada hayatını kaybeden sürücü Naile Er (28) ile kayınvalidesi Fatma Er'in (65) cenazeleri, İstanbul´a gönderildi. Sürücünün yaralanan kızı Fatma Mihra Er'in (7) ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında KonyaAfyonkarahisar kara yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Naile Er´in kontrolünü yitirdiği 34 DU 7222 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarpıp, takla attı. Kazada sürücü Naile Er ve araçtan fırlayan kayınvalidesi Fatma Er, hayatını kaybetti, kızı Fatma Mihra Er de yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı Fatma Mihra, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Fatma Mihra'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı Kadın Kolları Merdivenköy Mahalle Başkanı olan Fatma Er ve Naile Er'in cenazesi, Konya Şehir Hastanesi´nde yapılan otopsinin ardından İstanbul Kadıköy'e gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-08-10 14:57:18