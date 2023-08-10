Konyaspor Teknik Direktörü Stanojevic: Schneiderlin, kendi isteğiyle takımdan ayrıldı

Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA)Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, yeni sezona iyi bir enerjiyle başlayacaklarını belirterek, "Sezonun ilk maçına iyi bir duyguyla, iyi bir enerjiyle başlamak en önemli noktalardan birisidir. Memnun olduğumuz bir hazırlık süreci geçirdik. Sezonu başlamak için heyecanlıyız" dedi.

Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Hazırlıklarına Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla devam eden yeşil-beyazlı ekipte, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ve yeni transferlerden Yunus Mallı antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeşilbeyazlı ekibin 1 Ağustos'ta kadrosuna kattığı ve bugün yeniden yolların ayrıldığını açıkladığı Fransız oyuncu Morgan Schneiderlin, kendi isteğiyle takımdan ayrıldığını ifade eden Stanojevic, "Onu istemediğimi kim söyledi ? Türkiye'deki adaptasyon süreci gerçekten çok zor oldu. Asla kendim, istemediğimi söyleyemem. Ailesiyle ilgili ve tabii ki buradaki yaşam koşullarıyla ilgili bir adaptasyonu vardı. Evet medyanın pozitif olarak verdiği bilgiler olabilir. Fakat bu süreçte kendisinin adaptasyon süreci vardı ve üç dört gün antrenmanlara çıktı. Fakat kendisinin bireysel kararıydı. Bizimle ilgili bir durum söz konusu değil ve 6 numaraya ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"BİR FORVET VE BİR KANAT OYUNCUSUNA İHTİYACIMIZ VAR"

Yeni sezon öncesinde takımda önemli eksikleri olduğunu belirten Stanojevic, "Geçen sezona baktığımız zaman şu anda 7 ciddi oyuncumuz eksik. Tabii ki ihtiyacımız olduğu pozisyonlar var. Acil olarak 6 numaraya ihtiyacımız var. Bir forvet ve bir de kanat oyuncusuna ihtiyacımız olduğu gayet bariz bir gerçek. Kulübümüz burada çok ciddi bir çalışma süreci içerisinde. Umuyoruz ki önümüzdeki birkaç gün içerisinde iyi haberler gelecektir" ifadelerini kullandı.

YUNUS MALLI: YENİ SEZONA İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ

Yeşil-beyazlı takımın yeni transferlerinden Yunus Mallı yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Yunus Mallı, "Öncelikle iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Yoğun bir kamp dönemi geçirdik. Özellikle son iki maç hem oyun olarak hem de skor olarak iyi bir performans sergiledik. Bu özgüvenle cumartesi inşallah sezona da iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan detay

Genel detaylar

Aleksandar Stanojevic'in açıklamaları

Yunus Mallı'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-08-10 22:24:49