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        Apartmanın çatı katında yangın paniği

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 22:45
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        Apartmanın çatı katında yangın paniği
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        Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Alaylar 1 Mahallesi Enis Şanlıoğlu Caddesi'nde stüdyo tipi dairelerin bulunduğu 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin hızla yükseldiğini fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatı katı kullanılmaz hale geldi. 

        Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da olay yerinde incelemelerde bulunarak, ekiplerden bilgi aldı. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Yaşar COŞKUN

        2023-08-10 22:44:40

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