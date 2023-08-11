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        Fatih Özgökçen: Basketbol takımıyla alakalı satış noktasında hiçbir görüşmemiz olmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 18:01
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        Fatih Özgökçen: Basketbol takımıyla alakalı satış noktasında hiçbir görüşmemiz olmadı
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        Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, kulübe ait basketbol takımını satmayacaklarını belirterek, ''Konyaspor Basketbol´un Trabzonspor'a satılacağı yönünde haberler yayıldı. Bizim basketbol takımıyla alakalı satış noktasında hiçbir görüşmemiz olmadı" dedi.

        1 Ağustos günü yapılan olağanüstü kongreyle yeniden Konyaspor Başkanı seçilen Fatih Özgökçen, yeni yönetim kuruluyla birlikte, basın toplantısı düzenledi. Transferlerden söz eden Özgökçen, "Konyaspor'da kaptanlık pazubandını takan İbrahim Sehic, 700 bin Euro bedelle Suudi Arabistan'a transfer oldu. Onun yerine Fransa'dan 2 yıllığına Paul Bernardoni'yi transfer ettik. Morelo Margos var. Geçen sene bize gelen ve takımımıza katkı sağlayan, değerlendirmelerimiz neticesinde de oynadığı takdirde Konyaspor kulübü futbol takımına katkı sağlayabileceğine inandığımız biri olduğu için kendisiyle de 2+ 1 opsiyonlu olmak üzere bir sözleşme imzaladık. Yunus Mallı, 10 numara pozisyonuna transfer ettik. Alexandru Cicaldau'yu Galatasaray'dan kiralık statüsünde aldık" dedi.  

        Özgökçen, Uche Ikpeazu'nun da sözleşmesini feshettiklerini açıkladı. 

        "BASKETBOL TAKIMIYLA ALAKALI SATIŞ NOKTASINDA HİÇBİR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

        Kulübe ait basketbol takımıyla ilgili açıklamada bulunan Özgökçen, ''Konyaspor Basketbol´un Trabzonspor'a satılacağı yönünde haberler yayıldı. Basketbol takımıyla alakalı satış noktasında hiçbir görüşmemiz olmadı. Basketbolu nasıl ayakta tutarız, basketbolu ne yaparız çalışması içerisine girdik. Ya burayı kapatacaksınız ya da Konya'da basketbol tekrar dirilteceksiniz. Ama bunu hep beraber yapmamız gerekir diye düşündük. Bir bütçe belirledik ve bu bütçe doğrultusunda basketbol takımını mücadele içerisine soktuk. Bundan sonra da yapılacak transferlerle takım olarak mücadelemizi göstereceğiz" şeklinde konuştu. 

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Toplantıdan detay

        -Yönetim Kurulundan detay

        -Genel detay

        -Fatih Özgökçen'in konuşması 

        DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

        2023-08-11 18:00:37

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