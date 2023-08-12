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        Konyaspor- İstanbulspor: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 21:51
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        Konyaspor- İstanbulspor: 1-1
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        İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)-

        STAT: Konya Büyükşehir Belediye

        HAKEMLER: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Hakan Yemişken

        KONYASPOR: Bernardoni-, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Kahraman Demirtaş, Guilherme, Soner Dikmen, Bruno Paz (Dk. 83 Uğurcan Yazğılı), Muric (Dk.57 Michalak), Yunus Mallı (Dk.57 Cicaldau), Moreno, Cikalleshi

        İSTANBULSPOR: Jensen-, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Ethemi (Dk.84 Vorobjovas), Ndao (Dk. 90 Kubilay Köylü), Kenio (Dk.90 Emir Gültekin), İbrahim Yılmaz (Dk. 75 Vefa Temel)

        GOLLER:  DK. 86 Cikalleshi (Konyaspor), Dk.6 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

        KIRMIZI KARTLAR: Dk. 80 Adil Demirbağ (Konyaspor) - Dk. 73 Ali Yaşar, Dk. 80 Okan  Erdoğan (İstanbulspor)

        SARI KARTLAR: Ahmet Oğuz, Cikalleshi, Kahraman Demirtaş (Konyaspor) Mehmet Yeşil, İbrahim Yılmaz, Loshaj (İstanbulspor)Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk maçında Konyaspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Konyaspor'un golü 86'ncı dakikada Cikalleshi'den, İstanbulspor'un golü 6'ncı dakikada İbrahim Yılmaz'dan geldi.

        6'ncı dakikada İstanbulspor öne geçti. Kenio'nun pasında ceza sahasında topu önünde bulan İbrahim'in şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-1.

        45+2'nci dakikada Soner'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı. 

        Karşılaşmanın ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

        67'nci dakikada ceza sahasında bulunan Moreno'nun şutunda top yan ağlarda kaldı.

        86'ncı dakikada Konyaspor, Cikalleshi'nin golüyle beraberliği yakaladı. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında ceza sahasında defanstan dönen topu önünde bulan Cikalleshi'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1.

        90+2'nci dakikada ceza sahasında topa yükselen Ahmet Oğuz'un eline topun çarpmasının ardından hakem Burak Pakkan, penaltı noktasını gösterdi. 

        90+3'üncü dakikada Emir Gültekin'in kullandığı penaltı aşında kaleci Bernardoni müdahale ederek topun ağlarla buluşmasını engelledi.

        Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. .DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

        2023-08-12 21:50:21

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