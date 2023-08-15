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        Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:41
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        Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) KONYASPOR, sezonun 2'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

        Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.  Hazırlık çalışmaları kapsamında teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. 2´ye 2 dar alanda top kazanma ve savunma-hücum çalışmasıyla devam eden idman, topla yapılan oyun çalışmasıyla sona erdi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

        2023-08-15 14:40:48

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