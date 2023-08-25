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        Laborant, kazada yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 10:35 Güncelleme: 25.08.2023 - 10:36
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        Laborant, kazada yaşamını yitirdi
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        Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR, (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücü laborant Hüseyin Karakuş (44), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 06.30 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi Şeyh Abdullah Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Karakuş'un kontrolünden çıkan 06 BTS 694 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Seydişehir Devlet Hastanesi'nde laborant olduğu öğrenilen sürücü Karakuş, hayatını kaybetti. Karakuş´un cenazesi, morga kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

        2023-08-25 10:34:10

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