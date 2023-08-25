Konya'da uyuşturucu operasyonuna 6 gözaltı

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da özel harekat polislerinin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyon öncesi polis memurlarıyla bir araya gelen Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, "Girişiniz polisin onurunu koruyacak, devletimizin onurunu koruyacak şekilde olacak. Suçlulara göz açtırmamak için gerekli hassasiyet ve itinayı göstereceğinize eminim. Biz polisiz 7/24 görevdeyiz. Bu işi ise geleceğimizi kurtarmak adına yapıyoruz. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Herkesin anası, bacısı var. Onları zehirleyenlere göz açtırmayacağınıza inanıyorum." dedi.

150 POLİSLE OPERASYON

45 ekip, 3 çevik kuvvet timi, 5 özel harekat timi ve 150 personelin katılımı ile Karatay ilçesinde bulunan bir mahallede, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen 15 eve eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda, 2 parça halinde sentetik kannabinoid, 3 parça eroin, 2 parça metamfetamin, 42 sentetik hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-08-25 11:23:35