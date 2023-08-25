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        Konyaspor - Gaziantep FK: 2-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 23:20 Güncelleme: 25.08.2023 - 23:21
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        Konyaspor - Gaziantep FK: 2-0
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        Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) -

        STAT: Konya Büyükşehir Belediye

        HAKEMLER: Mete Kalkavan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Uğur Sarı

        KONYASPOR: Bernardoni - Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bruno Paz (Dk. 81 Oğulcan Ülgün), Andreasen (Dk. 60 Muric), Cicaldau (Dk. 60 Yunus Mallı), Moreno (Dk. 60 Michalak), Cikalleshi (Dk. 90+6 Mehmet Ali Büyüksayar)

        GAZİANTEP FK: Batuhan - M´Bakata (Dk. 90 Ömürcan Artan), Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Khacef, Jevtovic, Furkan Soyalp (Dk. 90 Mirza Cihan), Bikel (Dk. 75 Markovic), Mustafa Eskihellaç (Dk. 62 Gradel), Maxim, Riascos

        GOLLER: Dk. 68 Guilherme, Dk.90+5 Muric (Konyaspor)

        SARI KARTLAR: Calvo (Konyaspor) Ertuğrul, Riascos, (Gaziantep FK)Süper Lig'in 3´üncü haftasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Konyaspor'un golleri 68'inci dakikada Guilherme ile 90+5´inci dakikada Muric´ten geldi.

        5´inci dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında, Calvo´nun topuğuyla dokunduğu top kale önündeki Soner Dikmen´in önünde kaldı. Soner Dikmen´in vuruşu auta gitti.

        11´inci dakikada Maxim´in sol taraftan kullandığı korner atışında topa yükselen Riascos´un kafa vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.

        29´uncu dakikada orta alanda kazandığı topla ceza alanına sokulan Maxim, 3 kişiyi çalımlayıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Maxim´in şutu kaleciden oyun alanına döndü.

        İlk yarı 0-0 sona erdi.

        68´inci dakikada Konyaspor öne geçti. Cikalleshi´nin sol taraftan ortasında topa yükselen Guilherme´nin kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

        75´inci dakikada Gradel´in ceza alanı sağ çaprazında ortasında arka direkte yükselen Riascos´un vuruşu auta çıktı.

        89´uncu dakikada Muric´in orta alandan uzun pasında ceza alanına sokulan Michalak´ın şutunda kaleci topu kornere çeldi.

        90+5'inci dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Michalak´ın ceza alanına ortaladığı topa gelişine vuran Muric´in meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 2-0.

        Karşılaşma Konyaspor´un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

        2023-08-25 23:19:52

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