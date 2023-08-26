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        Konyaspor - Gaziantep FK maçının ardından

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 00:03 Güncelleme: 26.08.2023 - 00:03
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        Konyaspor - Gaziantep FK maçının ardından
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        Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) Süper Lig'in 3´üncü haftasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK´yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Tabii ki bugün gülmemiz gerekiyor. Bizim açımızdan güzel bir galibiyetti. Fakat daha iyi bir oyun çıkarabilirdik. Baktığımız zaman kendi stilimizi çok fazla sahaya yansıtamadık. Burada oyuncularımız sonuna kadar çok büyük bir karakter sergilediler. Çok ciddi bir emek gösterdiler. Ve elbette taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. İkinci yarıda tam ihtiyacımızın olduğu noktada bize çok büyük bir destek gösterdiler. Tabii ki galibiyet bize çok ciddi bir öz güven aşıladı. İstanbulspor maçında da beraberlikle geri dönmememiz gerekiyordu. Burada iyi bir galibiyet alabilirdik" ifadelerini kullandı.

        ERDAL GÜNEŞ: ANLAM VEREMEDİĞİMİZ ÇOK SAÇMA BİR GOL YEDİK

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, istedikleri skoru bulamadıklarını söyledi.

        "Buraya puan veya puanlar almak için gelmiştik" diyerek sözlerine başlayan Erdal Güneş, şunları kaydetti:

        "İlk yarı aslında istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Ama maalesef skoru bulamadık. Skor yapma konusunda zorlanıyoruz ki mevkisel olarak da orada sıkıntılarımız var. Ama ilk yarının özelinde gayet memnunduk. İkinci yarı daha disiplinle oynamak istiyorduk. Ama maalesef anlam veremediğimiz çok saçma bir gol yedik. Cikalleshi´nin 5 metre gelip topun üzerinden atlaması, sonra tekrar aktif alana girip asist yapması bize çok ilginç geldi. Bunun muhakkak ki bir açıklaması olacaktır. Kuraldan bahsediyorlar ama benim bildiğim kurallar açıktır. Bir pozisyon olduktan sonra kural 5 saniye, 10 saniye içerisinde netse açıklanıp konuşulur ama biz kenarda 3-4 dakika VAR´dan haber bekliyoruz. Herhalde o sürede kitapçığı açıp kurala mı baktılar açıkçası bilmiyorum. Kulübümüzün daha önce Mete hocayla alakalı canı yandı. Birkaç maç vardı oynadığımız umarım ki bir art niyet yoktur. Öyle yorumluyoruz ama maalesef nedense bütün bu olaylar Mete hoca ile bizim kulübümüzü buluyor. Dediğim gibi inşallah bir art niyet yoktur. Ama acilen puan almamız gerekiyor, acilen toparlanmamız gerekiyor. Önümüzde bir fırsat maçı var. Oyuncularımızla konuşup, tekrar ayağa kalkıp, artık başlamamız gerektiğini düşünüyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Stanojevic'in açıklamaları

        -Erdal Güneş'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI

        2023-08-26 00:02:09

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