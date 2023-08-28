Teröre yardımdan aranan hükümlü yakalandı
Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ziyad S. (29), operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek' suçundan 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ziyad S.'nin saklandığı evi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ziyad S.'yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Ziyad S., işlemleri sonrası cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-08-28 15:09:29