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        Teröre yardımdan aranan hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 15:10 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:11
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        Teröre yardımdan aranan hükümlü yakalandı
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        Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ziyad S. (29), operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek' suçundan 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ziyad S.'nin saklandığı evi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ziyad S.'yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Ziyad S., işlemleri sonrası cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

        2023-08-28 15:09:29

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