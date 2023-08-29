Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA´nın Kulu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın (AFAD) merkez üssünü Konya´nın Kulu ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 07.58´de oldu. Yerin 13.57 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Kulu ilçesi Tavşançalı Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.7 olarak açıkladı.DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ

2023-08-29 08:19:42