Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem (3)

DEPREMDE CAMİNİN ALEMİ DÜŞTÜ

Konya´nın Kulu ilçesinde sabah meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde Celep Mahallesi´nde bir caminin minaresinin alemi düştü. Bölgede başka bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenilirken, güvenlik güçleri ve AFAD ekiplerinin saha taraması devam ediyor. Depremin ardından valilik açıklamada bulundu. Açıklamada, "İlimiz Kulu İlçesinde saat 07.58 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ

2023-08-29 11:20:27