Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 13:16 Güncelleme: 29.08.2023 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem (4)
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Konya´nın Kulu ilçesinde bu sabah meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem sırasında ilçe merkezindeki bir süs havuzunda suda hareketlilik oluştuğu görüldü. Bazı vatandaşların sarsıntı ile birlikte bulundukları binalardan dışarıya çıkmaları da kameraya yansıdı. 

        Depremde Alparslan İlkokulu, Kulu Mesleki Eğitim Merkezi ve Karacadağ İlkokul ve Ortaokulu´nda çatlaklar oluştuğu öğrenildi. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ

        2023-08-29 13:15:28

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Aksaraylı çoban, koyun güderken söylediği türküleri sosyal medyadan canlı y...
        Aksaraylı çoban, koyun güderken söylediği türküleri sosyal medyadan canlı y...
        Amca ve yeğenlerinin bıçaklı, makaslı kavgası; 8 yaralı
        Amca ve yeğenlerinin bıçaklı, makaslı kavgası; 8 yaralı
        Konya'da 3 bin saman balyası yandı
        Konya'da 3 bin saman balyası yandı
        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem (3)
        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem (3)
        Konya'da bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı
        Konya'da bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı
        Konya'da hastane otoparkında drift yapan sürücüye 37 bin 594 lira ceza kesi...
        Konya'da hastane otoparkında drift yapan sürücüye 37 bin 594 lira ceza kesi...