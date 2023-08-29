Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem (4)

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Konya´nın Kulu ilçesinde bu sabah meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem sırasında ilçe merkezindeki bir süs havuzunda suda hareketlilik oluştuğu görüldü. Bazı vatandaşların sarsıntı ile birlikte bulundukları binalardan dışarıya çıkmaları da kameraya yansıdı.

Depremde Alparslan İlkokulu, Kulu Mesleki Eğitim Merkezi ve Karacadağ İlkokul ve Ortaokulu´nda çatlaklar oluştuğu öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ

2023-08-29 13:15:28