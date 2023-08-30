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        Lastiği patlayan TIR, kamyonet ile otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 22:45 Güncelleme: 30.08.2023 - 22:46
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        Lastiği patlayan TIR, kamyonet ile otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Hilmi YOL/ KONYA, (DHA)- KONYA'da, lastiği patlayan TIR'ın asit yüklü kamyonet ile otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında AksarayKonya karayolunun 81´inci kilometresinde meydana geldi. Bayram G. yönetimindeki 42 AKB 423 plakalı TIR'ın, iddiaya göre, Konya´dan Aksaray istikametine seyir halindeyken lastiği patladı. Lastiğin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR, önünde ilerleyen Mustafa Yenisan'ın kullandığı, kasasında variller içerisinde asit olan 68 HT 355 plakalı kamyonete, ardından da Kamil E. yönetimindeki 35 BJM 059 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR karşı şeride geçerek Karayolları tesisinin bahçesine girerken, ihbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyonet sürücüsü Mustafa Yenisan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yanında bulunan Süleyman Yenisan ile TIR sürücüsü Bayram G. ve otomobil sürücüsü Kamil E., hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. 

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hilmi YOL

        2023-08-30 22:44:28

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