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        Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 13:04 Güncelleme: 31.08.2023 - 13:05
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        Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı
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        Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)KONYA'nın Karapınar ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan Ali Türkkol´un (33), arazide kullandığı otomobilin yanında kolundan ve boğazından bıçaklanmış cesedi bulundu.

        Karapınar ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Salur mevkisinde bir süredir kayıp olarak aranan Ali Türkkol, bugün saat 02.00 sıralarında babasına ait 16 R 7404 otomobilin yanında hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sol kolu ve boğazında bıçak yarası bulunan Türkkol'un öldüğünü belirledi.

        Cinayetle ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Karapınar Mehmet OKUYUCU

        2023-08-31 13:03:25

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