Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Kafedeki silahlı kavgada yaralanan kişi öldü, 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 13:13 Güncelleme: 31.08.2023 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kafedeki silahlı kavgada yaralanan kişi öldü, 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da önceki gün kafede otururken yanına gelen 3 kişi tarafından çıkan kavgada tabancayla vurulan Selman Özey (36), tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Olay, salı günü saat 23.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Sille Subaşı Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Bir kafenin bahçesinde oturan Selman Özey'e yanına gelen 3 kişi tabancayla ateş etti. Yaralanan Özer, çağırılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı.

        Bu arada olay, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari araçla gelen 3 kişinin Selman Özey ile kavga ettiği, şüphelilerden ikisinin belinde taşıdığı tabancayla Özey'in bacaklarına doğru ateş ettiği, Özey´in yere düştüğü, bu sırada içlerinden birinin tekrar ateş edip, ardından da kaçtıkları görüldü.

        3 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

        Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelilerin, 42 ASB 555 plakalı kiralık ticari araçla olayı gerçekleştirdikleri ve aracı Karatay ilçesinde bir apartmanın önündeki otoparka bırakıp kaçtıkları tespit edildi. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede yaptığı incelemelerde aracın yanındaki boş arazide, siyah poşette 3 tabanca ele geçirdi. Tabancalar kriminale gönderildi.

        Polis ekipleri olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde kavganın aralarındaki para meselesinden çıktığını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ali Kemal Usta, Niyazi Usta ve Ahmet Çiçek tutuklandı, Halil E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

        2023-08-31 13:12:34

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Korhan Berzeg için yeniden arama çalışması başlatıldı!
        Korhan Berzeg için yeniden arama çalışması başlatıldı!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda dövdüler! Tefeci zulmü!
        Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda dövdüler! Tefeci zulmü!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        90 yaşında tekerlekli sandalyeyle Fuji Dağı'na tırmandı
        90 yaşında tekerlekli sandalyeyle Fuji Dağı'na tırmandı
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Maaş zammında karar günü
        Maaş zammında karar günü
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?

        Benzer Haberler

        Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Seydişehir'de hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
        Seydişehir'de hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
        Son yıllarda sayısı artan obrukların çapı ve derinliği küçülüyor
        Son yıllarda sayısı artan obrukların çapı ve derinliği küçülüyor
        Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı Konya'da kampa girdi
        Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı Konya'da kampa girdi
        Lastiği patlayan TIR, kamyonet ile otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Lastiği patlayan TIR, kamyonet ile otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Konya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Konya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı