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        3 çocuk annesi ev kadını, 3'üncü üniversitesine oğluyla gidecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 13:21 Güncelleme: 02.09.2023 - 13:22
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        3 çocuk annesi ev kadını, 3'üncü üniversitesine oğluyla gidecek
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        Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, eşinin desteğiyle Açık Öğretim Lisesi´ni bitirip 2 üniversite okuyan Neriman Tongur (50), oğlu Muhammed Miraç (19) ile girdiği üniversite sınavında da aynı okulu kazandı. Tongur, "Oğlum, Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği, ben de İlahiyat Fakültesi'ni kazandım. Bu benim 3'üncü üniversitem. Oğlumla aynı üniversitede olmak beni çok heyecanlandırıyor" dedi.

        Ev kadını, 3 çocuk annesi Neriman Tongur, eşinin desteğiyle önce Açık Öğretim Lisesi'ni bitirdi. Tongur, daha sonra girdiği üniversite sınavında Selçuk Üniversitesi Tarih bölümünü kazanıp mezun oldu. Çocuklarını büyütürken, bir yandan da Atatürk Üniversitesi Sosyoloji bölümünü okuyan Tongur, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih alanında yüksek lisansını tamamladı. Oğlu Muhammed Miraç Tongur ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan Tongur, bu kez oğluyla aynı üniversiteyi kazandı.

        'OĞLUMLA AYNI ÜNİVERSİTEDE OLMAK, HEYECANLANDIRIYOR'

        Arapça öğrenmek için ilahiyatı istediğini ifade eden Neriman Tongur, "Oğlum Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği kazandı, ben de İlahiyat Fakültesi'ni kazandım. Bu benim üçüncü üniversitem. Okulla aramda çok güzel bir bağ var, okumayı çok seviyorum. Selçuk Üniversitesi Tarih bölümü mezunuyum, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım, ayrıca Atatürk Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdim. İlahiyat okumak istediğim bir bölümdü. Oğlumla sınav muhabbeti yapmak için girmiştim. Kazanırsam da kayıt yaptırırım diye düşünüyordum, nasip oldu kazandım. Oğlumla birlikte Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde başlayacağız bu sene. Heyecanlı bir durum, belli bir aradan sonra tekrar üniversitede olmak beni çok heyecanlandırıyor. Arapça öğrenmeyi çok istiyorum ve disiplinli bir eğitim almak istiyorum. Çünkü hep kurslara gidiyoruz ama devamını getiremiyoruz. Disiplinli bir eğitimle Arapçayı öğrenmek daha avantajlı olur diye düşünüyorum. Bir sınav heyecanı var, sınav kaygısı var aynı zamanda tabii hocaların da çok etkisi olacak" dedi.

        'HAYATIMDAKİ İDOLÜM'

        Annesinin azminin kendisine şevk verdiğini söyleyen Tongur'un lise son sınıf öğrencisi kızı Enise Tongur ise "Annem, hayatımdaki idolüm. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Gerçekten onun ne kadar eğitim aşkı olduğunu kendi gözlerimle görüyorum. Çünkü yemek yaparken sürekli ders videosu izliyor. Sürekli bir öğrenme içerisinde ve bu benim öğrenme şevkimi de arttırıyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

        2023-09-02 13:20:03

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