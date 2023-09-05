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        Trafikte, `Neden korna çalıyorsun´ kavgası kamerada

        KONYA´damidibüsşoförü Faruk Ateş (57), kendisine korna çalan otomobilin sürücüsü tarafından çıkan tartışmada demir parçasıyla dövüldü. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 11:48 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:49
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        Trafikte, `Neden korna çalıyorsun´ kavgası kamerada
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        Olay, dün saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Büyük Kumköprü Caddesi´nde meydana geldi. Faruk Ateş, arkasında seyreden 06 THB 09 plakalı otomobilin sürücüsü kendisine korna çalınca 42 C 1143 plakalı midibüsünü durdurdu. İddiaya göre, Ateş, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsüne neden korna çaldığını sorunca tartışma çıktı. Bu sırada sürücü, otomobilindeki demir parçasını alarak midibüsün camını kırıp, Faruk Ateş´in başına vurdu. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle yatışırken, otomobil sürücüsü demir parçayı olay yerinde bırakarak kaçtı. Başından yaralanan Faruk Ateş, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ateş, taburcu olduktan sonra şikayetçi oldu.

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