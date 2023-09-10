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        Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

        KONYA'nınKuluilçesinde kavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Mahmut Oylum (21), yaşamını yitirdi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 21:23 Güncelleme: 10.09.2023 - 21:24
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        Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
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        Kaza, saat 19.00 sıralarında KonyaAnkara kara yolu Ankara Caddesi Eski Ofis kavşağında meydana geldi. Furkan Özbayık yönetimindeki 06 FM 3802 plakalı otomobil, kavşakta Mahmut Oylum'un kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen ve başında kask bulunmayan Mahmut Oylum yaralandı. Motosiklet ise yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Oylum, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Furkan Özbayık da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

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