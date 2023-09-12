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        Eşini, çocuklarının gözü önünde öldürüp, arkadaşından yardım istemiş

        KONYA'da,eşiZeliha Akbulut'u (26) öldüren Hüseyin Akbulut (33), cinayeti, 3 çocuğunun gözü önünde işlediğini itiraf etti. Akbulut, ifadesinde, "Olay günü dedeme gitmek için yola çıktık. Yolda tartışıyorduk. Önce bıçakladım, arabadan inip kaçmaya çalışınca tabancayla başından vurdum. Daha sonra arkadaşımı arayıp yakıtımın bittiğini söyledim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 10:16 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:20
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        Eşini, çocuklarının gözü önünde öldürüp, arkadaşından yardım istemiş
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        Cihanbeyli ilçesi İnsuyu Mahallesi'nde oturan kasap Hüseyin Akbulut, 8 yıllık evli ve 3 çocuğunun annesi olan Zeliha Akbulut'u, 31 Ağustos'ta öldürdü. Teslim olan Hüseyin Akbulut, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Zeliha Akbulut'un cenazesi, memleketi Ilgın ilçesi Göstere Mahallesi'nde defnedildi. Çiftin olay sırasında yanlarında olan 1,5, 3 ve 6 yaşındaki çocukları devlet korumasına alındı.

        CEP TELEFONU KULLANMASINA İZİN VERMEMİŞ

        Cinayetin ayrıntıları da ortaya çıktı. Eşinin uyuşturucu kullandığı iddiasıyla 3 ay önce babasının evine döndüğü belirtilen Zeliha Akbulut´un yakınları, polise verdikleri ifadede, Hüseyin Akbulut'un eşinin cep telefonu kullanmasına izin vermediğini söyledi.

        'UYUŞTURUCU BAĞIMLISIYIM'

        Tutuklanan Hüseyin Akbulut, ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Olay günü dedeme gitmek için yola çıktık. Yolda tartışıyorduk. Sapa bir yola girdim, bu sırada eşim yolu değiştirdiğimi fark etti. Önce bıçakladım, arabadan inip kaçmaya çalışınca da tabancayla başından vurdum. Daha sonra ana yola çıkarak arkadaşımı arayıp, yakıtımın bittiğini söyledim. Arkadaşım geldi, çocukları dedeme bıraktık. Sonrasında gidip teslim oldum. Ben uyuşturucu bağımlısıyım. Eşim 3 ay önce bu yüzden babasının evine döndü. Ben de gidip evlerinin önünde 15 gün arabanın içinde yattım. Böyle ikna edip eve dönmesini sağladım" dediği öğrenildi.

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