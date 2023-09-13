Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Kamyon, yolcu indiren kamyonete çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

        KONYA'daçiftlikteçalışan işçileri taşıyan ve yolcu indirmek için yolun sağında duran kamyonete, bu sırada arkalarından gelen kamyon çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonun karşı şeride geçip yoldan çıktığı kazada 2  kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Kaza sırasında yoldan geçen bir otomobil ise yola savrulan 2 kişinin cansız bedenin üzerinden geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 02:44 Güncelleme: 13.09.2023 - 02:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyon, yolcu indiren kamyonete çarptı: 2 ölü, 7 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kaza, saat 21.30 sıralarında KonyaKaraman karayolunun Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çurma ilçesi Alibeyhüyüğü Mahallesi'ndeki çiftlikten evlerine dönmek üzere yola çıkan Ali Özer (45), yönetimindeki 42 LK 889 plakalı kamyonetle Kaşınhanı Mahallesine geldiğinde yanında oturan kuzeni Mehmet Ali Özer (33), eşi Ayşe Özer (28), kızları Zeliha Sena (4) ve 9 aylık Hiranur Özer'i indirmek için aracını yol kenarında durdurdu. Bu sırada çiftlikte yevmiyeli olarak çalışan ve kamyonetin kasasında bulunan Afganistan uyruklu Semsuddin Shams (22) ile soyadları henüz öğrenilemeyen Hayrullah ve Necip adındaki 3 işçi, aracın ön kısmına binmek için kasadan inerken, arkadan gelen Hasan Yavuz yönetimindeki 50 US 826 plakalı kamyon hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyon, karşı şeride geçip, yaklaşık 50 metre engebeli arazide ilerledikten sonra durabildi.  

        Kazada, kamyonetin kasasından inmeye çalışan Afganistan uyruklu işçilerden Semsuddin Shams ve Hayrullah olay yerinde hayatını kaybetti. Necip adlı diğer işçi ile kamyonet sürücüsü Ali Özer, kuzeni Mehmet Ali Özer, eşi Ayşe, kızları Zeliha Sena ve Hiranur Özer ile kamyon sürücü Hasan Yavuz yaralandı. 

        OTOMOBİL 2 KAZAZEDENİN ÜZERİNDEN GEÇTİ

        Kaza sırasında yoldan geçen Halim Oğuz yönetimindeki EM 406 ZE Fransa plakalı otomobil ise yola savrularak hayatını kaybeden Afgan uyruklu 2 kişinin cansız bedenlerinin üzerinden geçtikten 100 metre sonra durabildi. 

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 7 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Afgan uyruklu Necip'in hayati tehlikesinin bulduğu belirtildi. 

        Yaralılardan kamyonet sürücüsü Ali Özer, polise verdiği ilk ifadesinde, Alibeyhüyüğü'ndeki çiftlikten evlerine dönmek üzere yola çıktıklarını, kuzeni ve ailesini araçtan indirmek için yolun kenarında durduğunu belirtti. Bu sırada Afgan uyruklu 3 işçinin kamyonetin kasasından inip, ön tarafa geçmek isterken, hızla gelen kamyonun kendilerine çarptığını anlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        Ali Sabancı taburcu oldu
        Ali Sabancı taburcu oldu
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        Şişli'de operasyon: 10 gözaltı
        Şişli'de operasyon: 10 gözaltı
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Sözcü Çelik'ten açıklamalar
        Sözcü Çelik'ten açıklamalar
        Şehit polisle ilgili soruşturmada ifadeler ortaya çıktı!
        Şehit polisle ilgili soruşturmada ifadeler ortaya çıktı!
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti
        Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Kuntz'dan oyuncularına sert sözler!
        Kuntz'dan oyuncularına sert sözler!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış

        Benzer Haberler

        Konya'da iki kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi...
        Konya'da iki kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi...
        PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu Konya'da konuştu:
        PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu Konya'da konuştu:
        Konya'da bir sürücünün aracına gaz alırken unutulan pompayı kopardığı anlar...
        Konya'da bir sürücünün aracına gaz alırken unutulan pompayı kopardığı anlar...
        Askeri lojmanın bahçe duvarına bırakılan çanta paniğe neden oldu
        Askeri lojmanın bahçe duvarına bırakılan çanta paniğe neden oldu
        Konya'da 29 Ağustos depreminde zarar gören okul kapatıldı
        Konya'da 29 Ağustos depreminde zarar gören okul kapatıldı
        Savatra Antik Kenti'nde yaklaşık 1800 yıllık sunak bulundu
        Savatra Antik Kenti'nde yaklaşık 1800 yıllık sunak bulundu